Demoraron a una mujer por atrincherarse con sus hijos en un operativo de desalojo

Una mujer fue demorada en medio de un operativo de desalojo, luego de intentar atrincherarse junto a sus hijos en el inmueble, ubicado por calle Fotheringham al 700, en Resistencia.

Fuentes policiales informaron que durante el procedimiento, realizado en la mañana de este martes, la mujer de 36 años, identificada con las siglas N.M.C., quiso encerrarse en el domicilio junto a sus hijos, dos menores de 7 y 9 años.

Los uniformados de la Comisaría 11ª llegaron hasta el lugar por orden del Juzgado Civil y Comercial N° 1 y, una vez apostados en el sitio, la involucrada pretendió encerrarse en la casa.

Con ese panorama, se requirió la intervención de la Fiscalía de Investigación Penal de turno, desde donde se dispuso el arresto de la implicada por supuesta desobediencia judicial. Los menores, por su parte, fueron entregados a su abuela. Luego del procedimiento, la dueña tomó posesión del inmueble.

