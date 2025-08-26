Cayó 0,1% el consumo en julio

Se debe a la volatilidad del dólar y las tasas, y al estancamiento de los salarios reales.

El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) retrocedió 0,1% en julio. Desde el sector explicaron que se debe a la volatilidad del dólar y las tasas, como al estancamiento de los salarios reales .

«La mayor incertidumbre tiende a moderar el dinamismo del consumo, dado que los hogares postergan decisiones de gasto discrecional y elevan su propensión al ahorro precautorio. A su vez, el nivel de salarios medido por INDEC avanzó durante junio en línea con la inflación y no pudo ganar terreno en términos reales, dificultando, también, la dinamización del consumo», señaló la CAC en un informe.

En términos interanuales, el IC tuvo un avance del 1,1%, pero el referencial se mostró 2,8% por debajo respecto de 2023, casi en el mismo nivel que en 2022, y 1,7% detrás de la cifra de 2018.

En comparación con un año atrás, los consumos que más subieron fueron los de indumentaria (+16,6%), recreación (+8%) y transporte (+7%). Por el contrario, el sector llamado «resto» tuvo una baja del 2,8%.

