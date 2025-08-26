Caso Maradona: definen si avanza el jury contra la jueza Julieta Makintach

El jurado bonaerense debate este martes si admite la acusación contra la magistrada, tras la nulidad del juicio por la muerte de Maradona y las apelaciones presentadas por su defensa.

En el Salón Dorado del Honorable Senado bonaerense, en La Plata, se realizará este martes una audiencia clave donde el jurado de enjuiciamiento deberá resolver si avanza o no el proceso contra la jueza Julieta Makintach.

El encuentro está previsto para el mediodía y tendrá como eje la audiencia de admisibilidad de acusación. Allí se discutirá si el jury contra la magistrada «sigue a paso firme», tras la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona motivada por un documental grabado sin autorización.

Antes del inicio, el abogado defensor Darío Saldaño presentó una serie de apelaciones. Entre ellas, solicitó que se suspenda la convocatoria «hasta tanto se cumplimente el correcto mecanismo del procedimiento de selección, conformación e integración de los conjueces legisladores que intervendrán en el jurado».

Además, en un escrito se planteó la recusación de Hilda Kogan por «parcialidad manifiesta» y se cuestionó que, luego de la renuncia de la senadora Lorena Mandagaran como integrante del jurado, no se cumplió lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13.661, que exige la presencia de tres suplentes. Según la defensa, solo quedarían dos, lo que «omite el procedimiento de nombramiento y sus plazos».

En sus apelaciones, Makintach también volvió a señalar a sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, al asegurar que ambos estaban al tanto de la «entrevista» y de las grabaciones que desataron el escándalo.

Para la jueza, sin que se resuelvan estas objeciones, la audiencia de este martes no debería llevarse adelante.

