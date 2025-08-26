Caso Leonela Giménez: este miércoles definirán si uno de los detenidos queda libre

Se trata de la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Cristian Ameida. La audiencia será este miércoles a partir de las 11, en la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña.

Este miércoles en la Cámara Criminal N°2 de Sáenz Peña a cargo de la jueza Rosana Glibota el abogado defensor de Cristian Ameida, Cesar López expondrá los motivos por los cuales considera que la conducta de su defendido «no encuadra en el delito de femicidio». Fue el único de los dos imputados que solicito esta medida. La audiencia está fijada para las 11.

La defensa sostiene que su cliente solo conducía el vehículo vinculado a la causa y que esa conducta no encuadra en el delito de femicidio. Si el planteo prospera, podría modificarse la calificación legal e incluso disponerse la libertad del acusado.

«Con las pruebas incorporadas hasta ahora, lo único que podría reprochársele a Ameida es un comportamiento posterior al hecho, pero no antes de que ocurriera», afirmó Lopez y agregó que hasta el momento «no hay ningún elemento que pruebe que Ameida conocía, ideó o participó en la planificación del hecho».

Para el abogado, la propia acusación demuestra que no pudo existir coautoría. «La fiscalía dice que una persona habría efectuado el disparo y que mi defendido solo manejó el auto. No se entiende cómo ambas conductas pueden encuadrarse dentro del mismo delito de femicidio», argumentó.

EL HECHO

El pasado 28 de junio, el cuerpo sin vida de Leonela Ayelén Giménez, de 25 años, fue encontrado en un camino rural a la vera de la Ruta Nacional 95, a unos 19 kilómetros de Presidencia Roque Sáenz Peña. La joven presentaba una herida de bala en el tórax, causada por un arma calibre 38, que se estima ocurrió durante las primeras horas del mismo día.

La causa fue caratulada como «homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género (femicidio)». Por el hecho hay dos personas detenidas: Emanuel Giacone (31), comerciante, y Cristian Ameida (42), quienes fueron vistos con la víctima en un automóvil Audi A4 gris.

El pasado 2 de julio, el fiscal Gustavo Valero imputó formalmente a ambos por femicidio, basándose en pruebas clave recolectadas durante la investigación

Fuente:diariochaco

