BUSCAN A UNA NIÑA DE 9 AÑOS DESAPARECIDA EN EL PARAJE EL LAUREL

Una intensa búsqueda se encuentra en marcha en la zona rural de Taco Pozo, luego de que se denunciara la desaparición de Ludmila Maldonado, de 9 años, ocurrida este martes por la tarde en el paraje El Laurel, a 54 kilómetros del casco céntrico de la localidad.

Según relató su familia, alrededor de las 13:30 la menor tomó algunas prendas de ropa, una botella con agua y se internó sola en el monte. Al intentar seguirla, los familiares perdieron su rastro en la denominada picada 100, a unos tres kilómetros de la vivienda.

Ludmila es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,10 metros de altura, tiene tez trigueña y cabello castaño de largo medio. Vestía una remera blanca de mangas cortas, pantalón corto blanco con rayas y zapatillas azules. No llevaba teléfono celular ni pertenencias personales.

La situación genera mayor preocupación ya que la niña padece epilepsia y requiere medicación, la cual aparentemente no llevó consigo.

El hecho fue denunciado por un familiar en la Comisaría de Taco Pozo, interviniendo la Fiscalía de Investigación Penal N°4 de Sáenz Peña, a cargo del doctor Gustavo Rafael Valero, quien ordenó activar el Protocolo de Búsqueda de Personas.

Efectivos policiales de distintas dependencias trabajan en el lugar junto a familiares y vecinos de la comunidad rural. También se solicitó la colaboración de la División Drogas Interior de Taco Pozo.

La familia autorizó la difusión de la fotografía de la niña con el fin de dar con su paradero.

