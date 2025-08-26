Anses paga en septiembre pensiones por invalidez con retroactivo de agosto

Beneficiarios revisados cobrarán dos meses juntos. El CUD del Iprodich acredita la discapacidad en Chaco.

La Anses anunció este martes que reactivará en septiembre el pago de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez para beneficiarios que superaron la revisión médica, incluyendo un retroactivo correspondiente a agosto.

El director regional, Alfredo «Capi» Rodríguez, explicó que «los beneficiarios que pasaron el proceso de revisión podrán percibir sus pensiones a partir del mes que viene, en el caso del cobro por septiembre éste vendrá incluido con el pago de agosto, es decir, este pago incluirá dos meses juntos».

Rodríguez detalló que se evalúa caso por caso: «Se están analizando todos los casos suspendidos y se rehabilitan o activan todos los que corresponden, es decir, donde se ha constatado y probado la discapacidad».

En Chaco, el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich) otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) mediante juntas médicas, que certifica deficiencias físicas o mentales para acceder a beneficios de salud, educación, asignaciones familiares y PNC.

Anteriormente, las PNC por invalidez se tramitaban con un Certificado Médico Obligatorio (CMO), pero su veracidad quedó en duda por irregularidades detectadas. Esto llevó a implementar auditorías médicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), complementadas con el CUD como prueba válida. Los beneficiarios deberán presentar este certificado para acreditar su condición y reactivar los pagos.

