AFA anunció el precio de las entradas para Argentina-Venezuela en el Monumental

La Selección jugará su último partido como local en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Habrá preventa y luego venta general.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó los precios y detalles de la venta de entradas para el partido que disputarán la Selección Argentina y Venezuela el jueves 4 de septiembre en el estadio Monumental, por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La preventa exclusiva para clientes de American Express comenzará este martes 26 de agosto a las 17, mientras que la venta general se habilitará el miércoles 27, también a partir de las 17 horas, a través de los canales oficiales de Deportick. Como ocurre en cada presentación del equipo de Lionel Scaloni, se espera una demanda altísima, especialmente por el posible regreso de Lionel Messi.

Los precios anunciados por la AFA son los siguientes:

Popular: $90.000

Popular Menor: $29.000

Sívori y Centenario Alta: $158.000

Sívori y Centenario Media: $320.000

San Martín y Belgrano Alta: $260.000

San Martín y Belgrano Baja: $450.000

San Martín y Belgrano Media: $480.000

El retiro de tickets será presencial en las boleterías del Monumental los días sábado 30 de agosto de 9 a 13 y lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre de 9 a 15. Menores de 3 años no abonan, pero desde esa edad deberán pagar entrada completa. Las personas con discapacidad deberán gestionar su acceso anticipadamente en www.deportick.com. El estadio abrirá sus puertas a las 16.30 y las autoridades recomiendan asistir con tiempo para evitar demoras.

La Selección llega como líder de las Eliminatorias con 35 puntos, por delante de Ecuador y Brasil (25), mientras que Venezuela, con 18, pelea por meterse en zona de repechaje. En la prelista de Scaloni aparecen varias sorpresas como Alan Varela, Valentín Carboni, Diablito Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José Manuel López, además de los regresos de Messi y Marcos Acuña. En contrapartida, Alejandro Garnacho quedó afuera de esta doble fecha.

Tras la doble jornada de septiembre, la Scaloneta afrontará una serie de amistosos: en octubre realizará una gira por Estados Unidos (6 al 14) y en noviembre visitará Angola y India (10 al 18), con rivales aún a confirmar.

