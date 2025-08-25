Violento asalto en Resistencia: balearon a un hombre de 69 años para robarle la moto

El hombre recibió un tiro en el pie. La moto fue encontrada en una casa abandonada ubicada en Marcelo T. de Alvear y Calle 15.

Un grave hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada de este lunes en el barrio Toba de Resistencia, donde un hombre de 69 años fue baleado por un grupo de delincuentes que lo interceptó mientras circulaba en su motocicleta.

El hecho se produjo cerca de las 2:30 en Pasaje Rioja al 100 aproximadamente. La víctima, identificada como H.R.T, relató que fue sorprendido por cuatro hombres vestidos con ropa oscura que se interpusieron en su camino. Uno de ellos, con buzo gris y capucha, le apuntó con un revólver y le dio un culatazo en la cabeza antes de efectuar dos disparos.

Uno de los proyectiles impactó en el pie derecho de H.R.T, quien logró alejarse del lugar herido, mientras los atacantes escapaban con su motocicleta Honda Wave roja.

EL HALLAZGO DE LA MOTO

Horas después, tras tareas investigativas, la Policía tomó conocimiento de que varios sujetos arrastraban una motocicleta por el barrio Chililli. Al llegar a una vivienda abandonada ubicada en Marcelo T. de Alvear y Calle 15, los agentes encontraron entre las malezas el rodado sustraído, al que le faltaban las ruedas y los espejos retrovisores. El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

EL ESTADO DE SALUD DE LA VÍCTIMA

H.R.T fue asistido en el hospital, donde los médicos constataron la presencia de un proyectil alojado en su pie derecho. El informe médico indicó que la bala no representaba riesgo para su integridad, por lo que no se requirió extracción y el paciente recibió el alta poco después.

La Fiscalía en turno fue notificada del hecho y se aguardan nuevas medidas para dar con los responsables del violento robo. La causa quedó caratulada como «supuesto robo a mano armada» y continúa bajo investigación.

