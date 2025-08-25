Tiroteo en Resistencia: demoran a hombre por balear a otro en la avenida

Un hombre fue herido de gravedad en el tórax en Av. Soberanía. La Policía secuestró un revólver y dos motos en el lugar.

Un violento tiroteo ocurrió este lunes de agosto a las 20:00 en Av. Soberanía Nacional N° 411, Resistencia, cuando un comisario detectó un desorden con armas de fuego, informaron fuentes policiales.

Tras dar la voz de «Alto Policía», demoró a un joven que portaba un revólver calibre 38 con cinco cartuchos, cuatro percutados. En el lugar, halló a otro hombre con una herida de bala en el abdomen, quien fue trasladado de urgencia al hospital. La pareja de la víctima identificó al detenido como el agresor.

El médico diagnosticó una «herida arma de fuego región anterior del tórax estado grave», derivándolo a quirófano.

Los involucrados fueron identificados como J. E. M., de 30 años, demorado como agresor, y M. N. O., de 36 años, la víctima. La pareja, A. N. R., de 23 años, acompañaba al herido. La Policía secuestró el revólver, una motocicleta Honda Biz blanca sin dominio y una Honda Twister azul y blanca, dominio 952KVZ. La Fiscalía ordenó la aprehensión de J. E. M. por «tentativa de homicidio», extracción de material fílmico y un dermotest por el Gabinete Científico.

El operativo fue liderado por el comisario Ricardo Ariel Colman, con apoyo del cabo Facundo Baez y supervisión del director general de Seguridad Metropolitana, Nelson Marcelo Alvarenga, el director de Zona Metropolitana, Andrés Moreira, el supervisor de Zona III Metropolitana, Héctor Nicolás Escobar, y el jefe de la Comisaría Séptima, Enrique Raúl Piccoli. La investigación, a cargo de la Fiscalía de Delitos Rurales y Ambientales de Machagai, continúa con peritajes pendientes.

