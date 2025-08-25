Secuestraron 250 kilos de carne e investigan faena clandestina: buscan a un implicado

En medio de una persecución con la Policía, el conductor del auto que llevaba la carne se dio a la fuga.

Un importante operativo de prevención realizado en General San Martín terminó con el secuestro de 250 kilos de carne bovina y diversos elementos vinculados a la faena clandestina. El procedimiento fue encabezado por personal del Departamento de Seguridad Rural en la zona de Colonia Tres Banderas, a unos cuatro kilómetros de la ciudad.

Durante los patrullajes, los efectivos detectaron un automóvil Fiat Uno rojo que circulaba a gran velocidad. Al advertir la presencia policial, el conductor emprendió la huida hacia la planta urbana. La persecución culminó cuando el vehículo ingresó sin autorización a un domicilio sin portón de acceso.

Siguiendo lo dispuesto por el artículo 213° del Código Procesal Penal del Chaco, los agentes ingresaron al predio y constataron que dos hombres descendieron del auto para luego darse a la fuga en una zona de monte espeso. Aunque no lograron detenerlos, se pudo identificar a uno de los sospechosos, quien residiría en Campo Bermejo.

En el interior del rodado se encontraron aproximadamente 250 kilos de carne bovina en diferentes cortes y menudencias —corazón, costillar, lengua, riñón, mondongo, cuartos, espinazo y pecho—, además de un cuchillo de hoja larga con vaina, un martillo, un serrucho de mano, dos carpas de lona, un equipo completo de calcha, una mochila, un par de jeans con manchas similares a sangre y dos pares de botas de goma.

La Fiscalía Rural y Ambiental de General San Martín dispuso la instrucción de actuaciones por presunta infracción al artículo 206° del Código Penal Argentino (salubridad animal) y solicitó la intervención de la División Criminalística para realizar peritajes.

El vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras se activó un operativo cerrojo en la zona para dar con los implicados e investigar la procedencia de los productos cárnicos.

Comentarios