Robo millonario en Cote Lai: hirieron a un hombre y se llevaron una camioneta

La Policía halló el vehículo en un predio cercano, y los delincuentes aún continúan prófugos.

Delincuentes robaron una cifra millonaria de una casa de Cote Lai en la madrugada de este lunes, alrededor de las 00:30 horas. También se llevaron una camioneta, que fue abandonada a las pocas horas en un predio cercano. Los ladrones continúan prófugos.

El delito fue denunciado por la víctima, quien señaló que personas desconocidas habrían ingresado a su domicilio, donde sustrajeron una cantidad millonaria de dinero y la camioneta. Además, le provocaron lesiones a un hombre, que sería el dueño del vehículo. Al huir, los autores abandonaron frente al domicilio un automóvil Honda CRV.

Horas más tarde, alrededor de las 7:45, el propietario de un establecimiento informó que dentro de su predio, ubicado sobre la Ruta Nacional N.° 11 a la altura del kilómetro 976, se hallaba la camioneta sustraída. El rodado había ingresado tras violentar el portón de acceso.

El personal policial corroboró lo informado y resguardó la camioneta hasta la llegada de la División Rastro, para trasladarla a la comisaría de Cote Lai, donde continuará la investigación con intervención del Gabinete Científico. Efectivos de la comisaría y de otras divisiones realizan rastrillajes en la zona con el fin de dar con los responsables del hecho.

