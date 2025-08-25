Martín Menem sobre el escándalo de los audios: «Esto es una monumental operación»

El presidente de la Cámara de Diputados habló por primera vez y dijo que pone «las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei».

El presidente de la Cámara de Diputados y referente clave del oficialismo, Martín Menem, se refirió por primera vez al escándalo generado tras la difusión de un audio atribuido al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que se lo menciona junto a otros funcionarios en una presunta trama de coimas.

«Una operación a dos semanas de las elecciones»

En diálogo con el periodista Antonio Laje en A24, Menem descalificó la denuncia y aseguró que se trata de una maniobra política: «Esto es una monumental operación a dos semanas de las elecciones».

Consultado sobre la veracidad de las grabaciones, respondió: «Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por Lule Menem y por Karina Milei» .

Martín Menem aparece nombrado en las supuestas conversaciones de Spagnuolo como parte de un esquema de recaudación ilegal vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. En esas mismas grabaciones también se menciona a su primo, Eduardo «Lule» Menem, asesor directo de Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia.

«Lule» Menem ya había calificado el caso como «una burda operación del kirchnerismo», mientras que el oficialismo en su conjunto intenta contener el impacto de un escándalo que irrumpe en plena campaña electoral.

