La Cámara Argentina de Comercio apoyó a Milei: «Ha hecho cambios extraordinarios»

El presidente Mario Grinman resaltó el equilibrio fiscal.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, apoyó la gestión del Gobierno nacional y aseguró que el presidente Javier Milei «hizo cambios extraordinario» en la macroeconomía .

«Este Gobierno, con todo lo que se le puede criticar, ha hecho cambios extraordinarios en términos macroeconómicos. Haber recibido un país con una inflación altísima y haber terminado julio con 1,9% no es un tema menor», señaló Grinman en declaraciones a Radio Rivadavia.

«Es un excelente resultado logrado en 18 meses. Hay superávit y equilibrio fiscal de corrido, algo que nunca sucedió en Argentina: solamente en 7 oportunidades hubo equilibrio fiscal en el país», manifestó.

«Hay sectores que trabajan bien (como las automotrices), hay otros que quizás no estén pasando por su mejor momento (como los supermercados), y hay otros bastante más complicados (como los mayoristas de alimentos)», analizó.

En ese sentido, destacó un «cambio cultural» en los consumidores, porque «la gente ya no va a acopiarse, sino que va a comprar por unidades».

Por otra parte, Grinman criticó a la oposición, ya que hay un partido que «hace lo imposible para pegarle a la línea de flotación» del Gobierno, que es el superávit fiscal.

«En un momento electoral complejo, donde hay un partido que no está acostumbrado a no estar en el poder y hace lo imposible para pegarle a la línea de flotación, van a pasar estas cosas», en referencia a la suba en las tasas.

Sobre la oposición, indicó que al Gobierno «se le está pidiendo demasiado» y ejemplificó con la baja de impuestos. «Cuando le pedimos que baje los impuestos solo se lo pedimos al Nacional y no a los gobernadores».

«Hay varias provincias que están implementando una «aduana interna»: cuando ingresas de otra jurisdicción a una provincia, tenes que pagar un adelanto de Ingresos Brutos. Eso no lo recuperas nunca más y por eso comienza a haber un aumento en la tasa tributaria», expresó.

«Hay que exigirle a las provincias que hagan sus ajustes necesarios, para no tener que seguir aumentando los impuestos», planteó.

