La Cámara Argentina de Comercio apoyó a Milei: «Ha hecho cambios extraordinarios»

25 agosto, 2025 ACTUALIDAD, ARGENTINA, NACIONALES

El presidente Mario Grinman resaltó el equilibrio fiscal.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, apoyó la gestión del Gobierno nacional y aseguró que el presidente Javier Milei «hizo cambios extraordinario» en la macroeconomía .

 

«Este Gobierno, con todo lo que se le puede criticar, ha hecho cambios extraordinarios en términos macroeconómicos. Haber recibido un país con una inflación altísima y haber terminado julio con 1,9% no es un tema menor», señaló Grinman en declaraciones a Radio Rivadavia.

 

«Es un excelente resultado logrado en 18 meses. Hay superávit y equilibrio fiscal de corrido, algo que nunca sucedió en Argentina: solamente en 7 oportunidades hubo equilibrio fiscal en el país», manifestó.

 

«Hay sectores que trabajan bien (como las automotrices), hay otros que quizás no estén pasando por su mejor momento (como los supermercados), y hay otros bastante más complicados (como los mayoristas de alimentos)», analizó.

 

En ese sentido, destacó un «cambio cultural» en los consumidores, porque «la gente ya no va a acopiarse, sino que va a comprar por unidades».

 

Por otra parte, Grinman criticó a la oposición, ya que hay un partido que «hace lo imposible para pegarle a la línea de flotación» del Gobierno, que es el superávit fiscal.

 

«En un momento electoral complejo, donde hay un partido que no está acostumbrado a no estar en el poder y hace lo imposible para pegarle a la línea de flotación, van a pasar estas cosas», en referencia a la suba en las tasas.

 

Sobre la oposición, indicó que al Gobierno «se le está pidiendo demasiado» y ejemplificó con la baja de impuestos. «Cuando le pedimos que baje los impuestos solo se lo pedimos al Nacional y no a los gobernadores».

 

«Hay varias provincias que están implementando una «aduana interna»: cuando ingresas de otra jurisdicción a una provincia, tenes que pagar un adelanto de Ingresos Brutos. Eso no lo recuperas nunca más y por eso comienza a haber un aumento en la tasa tributaria», expresó.

 

«Hay que exigirle a las provincias que hagan sus ajustes necesarios, para no tener que seguir aumentando los impuestos», planteó.

