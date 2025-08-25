Fútbol para Todos: la Fiscalía pidió ocho meses de prisión para Capitanich

El fiscal general Miguel Ángel Osorio también pidió más de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos y que, junto a los otros imputados, entre ellos Aníbal Fernández, restituyan más de 131 millones de pesos por defraudación del Estado.

En el juicio por la causa «Fútbol para Todos», el fiscal general Miguel Ángel Osorio solicitó este lunes condenas a Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, ambos en su rol de ex jefes de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. También solicitaron que, junto a otros cuatro imputados, restituyan más de 131 millones de pesos que se habrían desviado en perjuicio del Estado.

Para Fernández, la Fiscalía pidió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en concurso real con violación de los deberes de funcionario público.

En el caso de Capitanich, pidieron ocho meses de prisión y un año y cuatro meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por violación de los deberes de funcionario público.

Además, Osorio solicitó penas para otros exdirigentes vinculados al programa: Luis Segura, expresidente de la AFA (dos años de prisión); Carlos Alberto Pandolfi, extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (un año); Norberto Monteleone, exgerente del sindicato (un año); y Natale Antonio Rigano, expresidente de Iveco (dos años).

En cambio, el fiscal no impulsó la acusación contra Gabriel Mariotto, ex coordinador de Fútbol para Todos; Miguel Ángel Silva, exsecretario general de AFA; ni contra otros exdirectivos de la AFA, del sindicato de jugadores y de entidades crediticias, para quienes solicitó la absolución.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también intervino en los alegatos, detalló que la defraudación alcanzaría los $ 131.608.000 de aquella época. Reclamó que los acusados reintegren esa suma —actualizada a valores actuales— en beneficio del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) y de la AFA.

Tras los alegatos de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 1 —integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg— dispuso un cuarto intermedio hasta el 8 de septiembre, fecha en la que comenzarán las exposiciones de las defensas.

Fuente:diariochaco

Comentarios