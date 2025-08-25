Encuentros sexuales a cambio de regalos: detuvieron a la tutora de la niña de 13 años

La mujer de 42 años está acusada de manipular a la menor para que mantuviera relaciones con hombres adultos a cambio de obsequios o mercaderías.

En el marco de la desaparición de la menor de 13 años, oriunda de Presidencia de La Plaza, y su posterior hallazgo, el personal del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, realizó tareas investigativas en la mencionada localidad y demoró a la tutora legal de la adolescente por supuesta trata de personas.

Las averiguaciones fueron dispuestas por la fiscal N° 15, Candela Valdez, quien interviene en el caso, y se llevaron a cabo en la Quinta N° 76 de Presidencia de La Plaza, donde residía la ciudadana identificada como M. F., de 42 años. Por su parte, fuentes policiales señalaron que «mediante el teléfono celular se pudo establecer que facilitaba la prostitución».

En momentos previos a la detención de la sospechosa, los agentes se entrevistaron con vecinos de la zona, quienes aportaron datos relevantes sobre la niña e indicaron que su tutora legal la estaría manipulando para que accediera a encuentros sexuales a cambio de regalos o mercaderías, con hombres mayores de edad que frecuentaban el domicilio.

Tras estos fuertes testimonios, se procedió al allanamiento de la vivienda, donde incautaron elementos de interés para la causa y, tras el hallazgo de pruebas relevantes, la Justicia ordenó la aprehensión de la mujer por la causa «supuesta promoción y/o facilitación de la prostitución».

EL CASO

Un hombre de 45 años denunció la desaparición de su hija de 13 años en la Comisaría de Presidencia de La Plaza. La menor fue identificada como Y. N. F. y, desde el miércoles 20 de agosto, se desconocía su paradero.

Según la denuncia, la adolescente vive desde los ocho años con una mujer conocida como M. F., quien es su tutora legal. Esta le comunicó al denunciante que, mientras se estaba bañando el pasado miércoles, la menor aprovechó para salir de la casa sin aviso.

El protocolo de búsqueda de personas se activó de inmediato. La buscaron en varios lugares que suele frecuentar, pero hasta la fecha no habían logrado ubicarla. También señalaron que no es la primera vez que la niña desaparece.

El sábado se viralizó un video donde se ve a la menor acompañada de su novio, un joven de 19 años identificado como R. A. S., en horas de la madrugada del jueves 21 de agosto. El material fue grabado por terceros y se escucha una breve charla: «Eh, Ramón, para todas las chicas que quieren con vos por ser el más hermoso de Plaza».

Tras estas imágenes, la Policía identificó la casa del joven y procedió a su aprehensión por orden de la fiscal que interviene en el caso, Candela Valdez. Asimismo, los efectivos incautaron en el lugar un celular marca LG, pantalla táctil color negro, y un anillo tipo plata que estaba en poder del señalado y fue reconocido por la tutora de la adolescente.

Sin embargo, la joven desaparecida fue hallada durante la jornada del domingo en compañía de un hombre mayor de edad, que quedó detenido.

