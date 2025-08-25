EL INSTITUTO DE VIVIENDA ENTREGÓ 50 TÍTULOS DE PROPIEDAD A FAMILIAS DE SÁENZ PEÑA

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) entregó 50 títulos de propiedad a familias de Sáenz Peña, muchas de las cuales aguardaron más de 40 años para acceder a este documento que acredita la titularidad de sus hogares.

El acto contó con la presencia del presidente del organismo, Fernando Berecoechea, junto a los vocales Diego Gutiérrez y Daniel Monti, la diputada provincial electa, Marilin Rodríguez, además de funcionarios municipales y concejales locales.

Los títulos, entregados la semana pasada, beneficiaron a vecinos de los barrios 240 Viviendas (FONAVI, 1982), 154 Viviendas (FONAVI, 1982), 224 Viviendas (FONAVI, 1987), 56 Viviendas (Alborada, 1987), 200 Viviendas (FONAVI, 1987), 713 Viviendas (FONAVI, 1988), 770 Viviendas (FONAVI, 1989), 120 Viviendas (FONAVI, 1992), 100 Viviendas (FONAVI, 1992), 100 Viviendas (CGT, 1995), 104 Viviendas (FONAVI, 1996) y 149 Viviendas (Federal, 1996).

En su mensaje, Berecoechea subrayó el rol del Estado en garantizar el derecho a la vivienda: “Vivimos en una provincia que fue muy castigada, y es por eso que el Estado debe estar presente para acompañar a aquellas familias que no pueden acceder a su vivienda propia.”

Asimismo, resaltó la trascendencia de este tipo de actos: “Quiero felicitarlos a cada uno de los que hoy pueden decir que realmente son dueños de su casa, porque, a partir de hoy, esa vivienda puede ser heredada a sus hijos, que es más importante que eso.”

MÁS DE 3490 TÍTULOS DE PROPIEDAD

En lo que va de la actual gestión, el Instituto de Vivienda ya entregó más de 3.490 títulos de propiedad en distintas localidades de la provincia, consolidando una política pública orientada a garantizar soluciones habitacionales inclusivas, equitativas y sostenidas en el tiempo.

Comentarios