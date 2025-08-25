El Ejército Argentino instaló una base provisoria en el aeropuerto de Sáenz Peña

En el lugar se realizan maniobras como parte del «Ejercicio Libertador», un operativo de adiestramiento y simulación de conflictos bélicos.

En la tarde del domingo, personal policial fiscalizó el predio del Aeropuerto Nacional de Sáenz Peña, donde actualmente funciona una base provisoria del Ejército Argentino. El operativo se llevó a cabo a las 15:30 horas y estuvo encabezado por el jefe de turno de la División de Zona Interior.

Durante la recorrida, las autoridades se entrevistaron con el teniente coronel Arias Malathes, a cargo de la unidad militar, quien informó que permanecerán en el lugar hasta el 5 de septiembre. La presencia de los efectivos responde a la realización de actividades de adiestramiento y simulación, en el marco del «Ejercicio Libertador», un programa anual del Ejército que incluye maniobras de entrenamiento y simulacros de situaciones de guerra.

En total, se encuentran desplegados en la ciudad 113 soldados, con la llegada de más efectivos prevista en los próximos días. Además, el Ejército será el encargado de custodiar el aeropuerto mientras dure el operativo.

