El dólar oficial pegó otro salto y quedó cerca de su récord histórico

El minorista cerró a $1.370 este lunes. También subieron el blue y los financieros.

El dólar oficial subió con fuerza este lunes, en medio de los ruidos políticos por las denuncias por corrupción y el proceso electoral, y quedó muy cerca de su récord histórico.

Así, en el mercado minorista, la moneda norteamericana subió 35 pesos en el Banco Nación, y cerró a $1.370, muy cerca de su récord nominal histórico ($1.374).

En tanto, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362.

A su vez, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanzó a $1.356,60, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL), a $1.360,58. El dólar blue, en tanto, cerró al alza a $1.365.

Fuente:datachaco

