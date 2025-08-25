El dólar oficial pegó otro salto y quedó cerca de su récord histórico

25 agosto, 2025 ACTUALIDAD, NACIONALES

El minorista cerró a $1.370 este lunes. También subieron el blue y los financieros.

El dólar oficial subió con fuerza este lunes, en medio de los ruidos políticos por las denuncias por corrupción y el proceso electoral, y quedó muy cerca de su récord histórico.

 

Así, en el mercado minorista, la moneda norteamericana subió 35 pesos en el Banco Nación, y cerró a $1.370, muy cerca de su récord nominal histórico ($1.374).

 

En tanto, el dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $41 a $1.362.

 

A su vez, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

 

Entre los paralelos, el dólar MEP avanzó a $1.356,60, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL), a $1.360,58. El dólar blue, en tanto, cerró al alza a $1.365.

 

Fuente:datachaco

Comentarios

Te Puede Interesar

El miércoles 2 de noviembre no habrá recolección de residuos

[...]

Tragedia en Du Graty: una joven murió tras recibir una descarga eléctrica

[...]

Detuvieron a uno de los cinco sospechosos del robo a empresa de maquinarias agrícolas

[...]