Dos chicos chaqueños se prueban en Boca Juniors: la ilusión de Luciano y Dylan

Luciano y Dylan, ambos formados en el Club Social y Deportivo de Fontana fueron convocados para realizar pruebas en Boca Juniors y este lunes comienzan a vivir el sueño.

El fútbol chaqueño vuelve a ilusionarse con la posibilidad de ver a dos de sus jóvenes talentos dar un paso enorme en sus carreras. Luciano y Dylan, ambos formados en el Club Social y Deportivo de Fontana fueron convocados para realizar pruebas en Boca Juniors y este lunes comienzan a vivir el sueño en Casa Amarilla.

LUCIANO, EL CENTRAL DE FONTANA QUE SE GANÓ SU LUGAR

Desde pequeño, Luciano mostró que la pelota era parte de su vida. «De chiquito corría por todos lados, siempre con la pelota en los pies», recordó su papá. Con el paso de los años, debutó en las inferiores de un club de Fontana y se consolidó como marcador central zurdo, con casi 1,70 de altura.

Luciano- uno de los jóvenes que se fue a probar en Boca

Hace un mes participó de una jornada de evaluación en el Club Bancario de Resistencia. Ese día, además de otro jugador local, Dylan, fue observado por los captadores de Boca. Dos semanas después, llegó el llamado más esperado: el entrenador xeneize pidió expresamente que Luciano viaje a Buenos Aires para sumarse a las pruebas.

La noticia llegó justo cuando su mamá retiraba la libreta escolar, donde los docentes destacaron su desempeño como alumno. «Vino más contenta que gato con dos colas», contó su familia, emocionada por la doble alegría de ese día.

Luciano inicia el sueño este lunes a las 14 en Casa Amarilla. Las pruebas serán hasta el día miércoles.

Comunicado del club de Fontana

DYLAN, SACRIFICIO Y APOYO FAMILIAR PARA CUMPLIR UN SUEÑO

La historia de Dylan también es la de la perseverancia. Empezó en una escuelita de fútbol y desde los 9 años compite en ligas locales. Luego de pasar por distintos clubes, hace cuatro años llegó a Fontana.

El 2 de julio fue convocado para una prueba en el Club Bancario de Resistencia, organizada por Boca. El 17 de julio, finalmente, recibió la confirmación: debía viajar a Buenos Aires para continuar el proceso de selección.

Su familia no dudó en movilizarse para apoyarlo. «Hicimos alfajores, tortas fritas y rifas a beneficio de su viaje», contó su mamá, destacando el esfuerzo comunitario que permitió cubrir los gastos.

Luciano y Dylan representan hoy la ilusión de muchos chicos chaqueños que sueñan con llegar a la elite del fútbol argentino.

Fuente:diariochaco

Comentarios