Demoraron a cinco adolescentes con armas blancas y gomeras en pleno centro de Sáenz Peña

Los jóvenes, de entre 13 y 17 años, fueron demorados por portar un cuchillo, una gomera casera y bolitas de vidrio.

En la noche del domingo, alrededor de las 20:30 horas, efectivos del Grupo C.O.M. del Departamento 911 demoraron a cinco jóvenes, todos menores de edad, cuando se encontraban en la zona de la calle 12, entre 29 y 31, en pleno centro de la ciudad de Sáenz Peña.

Los demorados tienen entre 13 y 17 años y son vecinos del barrio Santa Mónica. Según el parte policial, durante el procedimiento se secuestraron un cuchillo, una gomera de fabricación casera y unas 20 bolitas de vidrio.

Los adolescentes fueron trasladados, y se dio intervención a la Comisaría Primera de la ciudad que continuará con las actuaciones legales correspondientes.

Comentarios