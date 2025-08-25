Crece la expectativa por la Tormenta de Santa Rosa: ¿qué probabilidad hay de que llegue este año?

La última semana de agosto comienza con un anticipo de la primavera, con temperaturas en ascenso y tiempo estable en gran parte del país. Sin embargo, toda la atención meteorológica se centra en el final del mes, cuando crece la expectativa por la llegada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa.

Según supo Noticias Argentinas, un análisis de los registros del Servicio Meteorológico Nacional entre 1906 y 2023 revela que, en los días cercanos al 30 de agosto, se registraron tormentas en el 57% de los años, lo que le da al fenómeno una probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir.

El pronóstico para este año: ¿se cumple el mito?

De acuerdo con un informe del meteorólogo Leonardo De Benedictis para Meteored, las condiciones de la semana y los modelos de pronóstico a mediano plazo ofrecen un escenario favorable para que la tradición popular vuelva a coincidir con la realidad climática.

Señales de inestabilidad: Modelos meteorológicos como el del Centro Europeo ya muestran indicios de inestabilidad para el 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral del país.

Clima favorable: El pronóstico para la semana, con humedad en aumento y una persistente circulación de viento norte, ofrece un marco propicio para la formación de tormentas hacia el fin de semana.

Magnitud incierta: Si bien las condiciones son favorables, el informe aclara que «aún es pronto para definir la magnitud» de los posibles eventos de lluvia y viento.

Mientras la semana transcurrirá con un clima mayormente estable y temperaturas que superarán los valores promedio para el invierno, la expectativa se mantiene vigente para el próximo fin de semana, a la espera de este clásico del calendario climático argentino.

