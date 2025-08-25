Corrientes: rescataron a trabajadores en situación de explotación laboral

Cinco trabajadores en situación de explotación laboral fueron rescatados tras dos allanamientos en la provincia de Corrientes en los que se incautaron elementos cuyo valor supera los $4 millones.

La investigación, que comenzó hace más de un año, tenía como objetivo comprobar la existencia de un establecimiento rural en la localidad de Mercedes donde, según denuncias, se mantenía a empleados en condiciones precarias.

De esta manera, verificaron que la estancia dedicada a la cría de ganado bovino y porcino carecía de agua potable, señal telefónica, electricidad, transporte y elementos básicos de seguridad para los trabajadores.

En este contexto, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Ricardo Mianovich, con la Secretaría de Derechos Humanos, de Ricardo Esteban Torres, y la intervención de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, bajo la responsabilidad de Aníbal Martínez, ordenó el allanamiento del establecimiento y de un domicilio ubicado en la capital provincial.

En los procedimientos, la Autoridad Marítima nacional identificó a las presuntas víctimas, quienes fueron asistidas y entrevistadas por profesionales de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, fue notificada la propietaria de la estancia, a quien se le fijó audiencia indagatoria.

Los dos allanamientos fueron realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y en ellos se secuestraron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés. El valor de los elementos incautados supera los $4 millones.

