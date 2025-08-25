Comenzó la inscripción para ingresar al Poder Judicial: todos los detalles

Tal como estaba previsto, este lunes se abrió la instancia para que todos aquellos que cumplan con los requisitos, puedan anotarse para rendir.

Tal como se había anunciado días atrás, entre este lunes 25 de agosto y el 10 de septiembre, estará abierta la inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos en la categoría de auxiliar administrativo.

Así lo decidió el Superior Tribunal de Justicia a través de la resolución 812/25, en conformidad con el reglamento y programa de examen que fueron aprobados en la resolución 733/25. En tanto que continúa vigente la nómina aprobadas en las resoluciones 1.971/19 y 342/20.

La inscripción se realizará, durante las fechas señaladas, a través del sistema ADITUM (https://aditum.justiciachaco.gov.ar/Ingreso/) . Allí también estarán disponibles el reglamento, criterios de evaluación, programa y bibliografía complementaria.

¿CÓMO HACERLO?

El concurso se llevará a cabo por etapas: inscripción, capacitación, ratificación de la inscripción, examen de escritura, examen técnico, presentación de documentación, evaluación de antecedentes y orden de mérito.

El puntaje máximo del concurso será de cien puntos, computándose de la siguiente forma:

Treinta y cinco (35) puntos en examen de escritura.

Cincuenta y cinco (55) puntos en examen técnico.

Diez (10) puntos en evaluación de antecedentes.

Los aspirantes deberán alcanzar, como mínimo, para aprobar el examen de escritura y el examen técnico, el setenta por ciento (70%) del puntaje máximo asignado en cada caso.

REQUISITOS

Los aspirantes deberán reunir, a la fecha de cierre de inscripción, los siguientes requisitos:

Tener entre dieciocho (18) y cuarenta y cinco (45) años de edad.

Título de enseñanza secundaría o polimodal completa.

Ser argentino nativo o naturalizado.

Tener domicilio en la provincia del Chaco.

No poseer antecedentes penales.

No haber sido exonerado ni dejado cesante en empleos del Estado nacional, provincial o municipal.

INSCRIPCIÓN

La inscripción se efectuará únicamenle a través del Sistema ADITUM, que se encuentra en el sitio web del Poder Judicial de la Provincia del Chaco (www.justiciachaco.gov.ar), durante el periodo fijado al efecto.

Aquella persona interesada que pretenda ingresar por primera vez al sistema mencionado, tendrá que registrarse creando un usuario con su correo electrónico personal. Deberá completar el formulario de inscripción con carácter de declaración jurada – sin omitir ni falsear dato alguno, seleccionando el concurso de su interés.

En el caso del postulante que ya se encuentra registrado en el Sistema ADITUM, sólo deberá seleccionar el concurso af que aplicará y continuar con los pasos que indica el Sistema.

Una vez volcados los datos, en el Sistema ADITUM se visualizară finalizada la etapa de inscripción.

La falsedad de datos obligatorios en el formulario de inscripción invalidará de pleno derecho y sin lugar a recurso algúno la solicitud de Inscripción.

