Chaco: ¿Dónde denunciar animales sueltos por las rutas?

Desde la Policía Caminera piden a los ciudadanos que den aviso sobre ejemplares sueltos en las arterias, con el fin de evitar accidentes.

Un nuevo operativo realizado por la Policía Caminera permitió retirar animales sueltos que se encontraban a la vera de la Ruta 95. El trabajo fue en conjunto con efectivos del Departamento Rural.

Agentes viales de Presidencia Roque Sáenz Peña desarrollaron un operativo sobre Ruta Nacional N° 95, kilómetro 1113, donde secuestraron cuatro equinos sueltos.

Los efectivos trabajaron en el marco de la Ley Provincial N° 2765 «Animales sueltos en la vía pública».

Los animales, que primero son llevados a un lugar seguro, luego son secuestrados por agentes rurales. Las actuaciones se enmarcan en la ley provincial N° 2765 de Animales Sueltos.

Las personas que adviertan la presencia de animales sueltos sobre rutas, deben llamar al 911 o a la Dirección General de Policía Caminera, al teléfono 4434126, que en forma inmediata se comisionará un equipo de trabajo.

Fuente:datachaco

