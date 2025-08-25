Asueto por San Fernando: ¿quiénes deberán trabajar y quiénes no?

El miércoles 27 de agosto se celebra al patrón de la ciudad de Resistencia, y varias actividades se suspenderán en el marco de la festividad.

El próximo miércoles 27 de agosto habrá asueto administrativo en toda la provincia del Chaco, debido a la fiesta en honor a San Fernando Rey, patrono de la ciudad de Resistencia.

De esta manera, en las dependencias estatales, judiciales, municipales y en los establecimientos escolares no habrá actividad. Así lo establece el decreto N.° 1176 del año 1996, con la ampliación del decreto N.° 1.292 del año 2002.

Sin embargo, el Nuevo Banco del Chaco atenderá con normalidad durante la jornada del miércoles. Desde la entidad bancaria resaltaron que «hay atención normalmente porque no es un feriado establecido por el BCRA».

SAN FERNANDO REY

San Fernando III fue un rey profundamente piadoso, hombre de fe y oración, devoto de la Virgen, de quien llevaba siempre una imagen consigo. Agradecido a Dios por sus éxitos políticos y militares, tuvo como prioridad concluir la recuperación de la península ocupada por los moros, cuidando la honestidad y piedad de sus soldados y viendo la guerra bajo la razón de la cruzada cristiana.

