Anses lleva operativos móviles a cuatro localidades chaqueñas

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar diversas gestiones y trámites.

Anses recuerda que recibe consultas y lleva a cabo trámites de la Seguridad Social mediante operativos de atención, ubicados en diferentes ciudades del país.

Los interesados pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (nacimiento, matrimonio y adopción), presentación del certificado escolar, prestación por desempleo, Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de clave de la seguridad social, constancia de empadronamiento a una obra social, actualización de datos personales, entre otras.

Los operativos se concretarán en:

General Vedia, este martes 26, de 7 a 13 horas, en Ruta Provincial N° 1, a metros de la estació de servicio, en el salón de eventos.

La Escondida, este martes 26, de 7 a 13, en calle pública s/n en la ex escuela.

Quitilipi, este jueves 28, de 7 a 13, en Entre Ríos 680.

Basaíl, el viernes 29, de 7 a 13, en Luis Basail s/n y Pedro Morales.

Fuente:datachaco

Comentarios