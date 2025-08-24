Urgente: Yenifer Noemí Florentín fue encontrada en buen estado de salud

24 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Fue encontrada Yenifer Noemí Florentín de 13 años, la adolescente de Presidencia de la Plaza que era intensamente buscada por la policía del Chaco fue encontrada en buen estado de salud.

Gran trabajo de la Policía del Chaco.

Ampliaremos

 

