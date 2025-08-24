Secheep expondrá sobre su proyecto educativo proyecto educativo «El Viaje de la Energía»

La empresa provincial acompañará el martes en el Domo del Centenario, presentando su programa educativo para promover hábitos responsables y conciencia ambiental.

La propuesta educativa e interactiva de Secheep, «El Viaje de la Energía», estará presente en la instancia Provincial de la Feria de Ciencia 2025 que, organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco, se llevará a cabo el próximo martes 26, desde las 9, en el Domo del Centenario «Zitto Segovia» de Resistencia (avenida de los Inmigrantes 300).

El stand de la empresa energética estará presente en el área 3 de Espacios Exteriores (Gazebos, Galerías y ATM) del evento. «El Viaje de la Energía», es una iniciativa educativa que integra el programa «Chaco Energético y Sustentable».

La propuesta está dirigida principalmente al nivel primario, con el objetivo de acercar a los estudiantes conocimientos sobre la generación, el transporte y la distribución de la electricidad . A través de juegos, materiales didácticos y experiencias participativas, se busca concientizar sobre el consumo eficiente, el impacto ambiental de la energía y la importancia de la seguridad eléctrica.

El programa apunta a que los alumnos se conviertan en difusores de buenas prácticas en sus comunidades, contribuyendo a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con la sostenibilidad.

Además del stand de Secheep, la feria reunirá a universidades, instituciones científicas, fundaciones y organismos provinciales, en una jornada que celebrará el conocimiento y la creatividad.

Cómo sumarse al programa del Viaje de la Energía

Las escuelas interesadas en recibir la visita del proyecto pueden inscribirse completando un formulario en línea en la página oficial de Secheep:

👉 Inscripción – El Viaje de la Energía

