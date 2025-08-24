La pasión pudo más: estaban prófugos, fueron a ver a For Ever y terminaron detenidos

Mediante el operativo «Tribuna Segura», dos hinchas del albinegro terminaron tras las rejas por tener pedidos de captura por distintas causas.

Al igual que en semanas anteriores, otros prófugos de la Justicia no pudieron resistirse las ganas de ver al club de sus amores y terminaron tras las rejas. En el marco del encuentro por la fecha 28 de la Primera Nacional entre Chaco For Ever y Agropecuario, dos hinchas del conjunto «albinegro» fueron detenidos tras detectarse que tenían pedidos de captura activos en el sistema SI.GE.BI.

Las aprehensiones se produjeron durante el operativo «Tribuna Segura», desplegado por la provincia. El primero de los detenidos, identificado como L.J.B., presentaba un pedido de captura vigente desde el 12 de junio de 2025 por violación de su libertad condicional. Tras ser examinado en Sanidad Policial, fue trasladado a la Comisaría Primera para su detención.

El segundo caso corresponde a E.J.F., jornalero de Resistencia, sobre quien pesaba una orden de captura por una causa de «agresión con arma en concurso real con lesiones leves», registrada el 11 de agosto de este año. También fue derivado a Sanidad Policial y posteriormente conducido a la Comisaría Primera para continuar con las diligencias de rigor.

Las detenciones se concretaron en distintos puntos de la ciudad: L.J.B. fue interceptado en la intersección de Miguel Delfino y Arturo Illia, mientras que E.J.F. fue localizado en Ingeniero Schur e Illia.

