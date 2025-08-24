Domingo fresco en la provincia: la máxima llegará a 17°C

La jornada inició con 3,8°C y cielo ligeramente nublado. Se espera un leve ascenso de la temperatura durante la tarde y condiciones estables.

Este domingo 24 de agosto comenzó con un amanecer frío: a las 7 de la mañana, la temperatura era de 3,8°C, con una sensación térmica de 1,9°C y cielo ligeramente nublado, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el resto de la jornada, se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana, algo nublado por la tarde y despejado hacia la noche. La máxima estimada alcanzará los 17°C, con viento leve del sector este y sin probabilidades de precipitación.

La humedad registrada es del 86%, la presión atmosférica se ubica en 1021 hPa y la visibilidad es de 15 kilómetros.

Las condiciones estables se mantendrán durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de una tarde templada tras un inicio de jornada invernal.

