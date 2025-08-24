Detuvieron a un kiosquero tras ser denunciado por abusar de una niña de 8 años

El caso ocurrió en el barrio 1000 Viviendas, en Resistencia. De acuerdo a la denuncia, la menor fue a su kiosco para comprar algo y el sujeto le habría tocado sus partes íntimas.

Un hombre de 48 años fue detenido este domingo tras ser denunciado por abusar sexualmente de una menor de 8 en el barrio 1000 Viviendas de Resistencia.

Todo inició a partir de una denuncia de una mujer, quien dijo que mandó a su hija menor a hacer una compra en el kiosco de su vecino de enfrente de su vivienda ubicada en la Manzana 31 de dicho barrio.

Sin embargo, según cuenta la mujer, su hija volvió llorando a su casa y, con temor, le dijo que el kiosquero la abrazó, le hizo entrar a su vivienda y le tocó sus partes íntimas por encima de su ropa.

Tras realizar la denuncia, personal de la Comisaría 14° Metropolitana procedió a detener al sujeto, identificado como H. H. F. Por su parte, la fiscal N° 1 en turno, Ingrid Wenner dispuso el arresto del kiosquero por «supuesto abuso sexual simple» y se consulte planilla con antecedentes. El caso continúa en investigación.

