Detectan el traslado ilegal de 181 pollos al inspeccionar un vehículo

Los gendarmes registraron el rodado y hallaron en el interior del baúl tres cajas, donde llevaban las aves. El conductor no contaba con la documentación que avale la procedencia y el transporte de animales vivos.

En el Control Fijo «Docente Argentino», ubicado sobre el kilómetro 1.297 de la Ruta Nacional N° 86, los efectivos del Escuadrón 16 «Clorinda» registraron este viernes un automóvil particular.

Al continuar con la inspección física del rodado, los funcionarios notaron la existencia de tres cajas en el interior del baúl que, al abrirlas, detectaron el traslado de 181 pollos.

Ante el hallazgo, los gendarmes solicitaron al conductor la documentación que avale la procedencia y el transporte de animales vivos, pero el mismo no contaba con la autorización correspondiente.

Posteriormente, los uniformados informaron del hecho a las autoridades de Senasa, Delegación Clorinda, quienes orientaron el secuestro de las aves al entrarse en infracción a las Resoluciones N° 356/08 (Documentación de Tránsito – Senasa), N° 466/25 y N° 468/25 (Manejo y Prevención de Influenza Aviar).

La gripe aviar es una enfermedad altamente infecciosa, que es producida por un virus de la familia Orthomyxoviridae y afecta, principalmente, a las aves domésticas y silvestres. La mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos, sin embargo, algunas cepas (altamente patógena) pueden infectar a seres humanos, representando una amenaza para la salud pública.

Finalmente, las aves fueron entregadas al personal de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (encargados de garantizar la sanidad de los animales y vegetales).

