Con técnicas de primeros auxilios, policías ayudaron a un niño que tenía convulsiones

El hecho ocurrió en la noche del sábado, en Puerto Vilelas. Luego de una rápida intervención, efectivos policiales de la comisaría local consiguieron estabilizar al niño y trasladarlo al hospital de Barranqueras, donde recibió atención médica.

Policías de Puerto Vilelas asistieron a un niño que presentaba un cuadro de convulsiones y consiguieron salvarle la vida. Ocurrió en la noche del sábado, minutos después de las 23, cuando un matrimonio con su hijo en brazos se presentó a la comisaría local, donde pidieron auxilio ante la gravedad del caso.

Se trató de un niño de tres años que sufría convulsiones, por lo que el personal de guardia le brindó los primeros auxilios y luego de estabilizarlo, lo trasladaron a bordo de un patrullero policial hasta el hospital Eva Perón, en Barranqueras.

Una vez en el centro de salud, los médicos que recibieron y atendieron al menor aseguraron que las convulsiones se dieron a partir de un síndrome febril que afectó al menor. En el lugar, recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

