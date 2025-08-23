Villarruel sobre las supuesta coimas en el Gobierno: «Es un momento difícil y confuso»

En medio de la crisis política generada por la difusión de audios que hablan de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la vicepresidenta Victoria Villarruel afirmó este sábado que el país atraviesa «un momento difícil y bastante confuso».

La titular del Senado hizo esa breve alusión al escándalo durante su visita a Comodoro Rivadavia, donde participó en la inauguración de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, referente de Provincias Unidas, el nuevo frente opositor que agrupa a distintos mandatarios provinciales.

«Bueno, son definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso», respondió Villarruel cuando le consultaron cómo se sentía en este contexto. Luego evitó profundizar en el tema y puso el foco en su rol institucional.

«A mí me votaron como Vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación, así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades», declaró al medio local ADNSUR.

Desde su entorno aclararon que no hará declaraciones públicas sobre el caso Spagnuolo «por respeto al Presidente». «Ella lo prioriza y lo priorizará», señalaron, pese a que la relación entre ambos se encuentra rota desde hace meses.

Durante su visita, Villarruel remarcó que, a diferencia de sus antecesores, busca darle actividad plena al cargo: «Nos acostumbramos a que los vicepresidentes eran una figura decorativa que no hacía absolutamente nada y no es mi caso. Yo vengo a cumplir el rol que tiene por la Constitución y parte de ese rol es tratar con los senadores y los gobernadores».

CRUCE CON MAYRA MENDOZA

En paralelo, la vicepresidenta respondió a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien la había vinculado con el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y acusado al Gobierno de ser «una banda de corruptos».

«Dejá de bolsillear gente y tratame con respeto que soy la vicepresidente de la Nación», escribió Villarruel en X. La jefa comunal camporista había compartido viejos mensajes de 2020 entre Villarruel y Spagnuolo en tono irónico, cuando la actual vice aún no había ingresado a la Cámara de Diputados.

Si bien los cruces en redes dejaron en evidencia la cercanía que existía entre ambos, Spagnuolo no mencionó a Villarruel en los audios que derivaron en su salida del Gobierno. Dentro del oficialismo, sin embargo, algunos especulan que la vice podría estar vinculada a la filtración por su enfrentamiento con el Presidente y su entorno más cercano.

