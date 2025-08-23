Un hombre de 29 años fue asesinado en San Martín: la pelea habría sido por cigarrillos

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este sábado en General San Martín terminó con la muerte de un joven de 29 años y la detención de un sospechoso. La víctima fue identificada como González Disanto, quien falleció tras recibir una herida de arma blanca en inmediaciones del barrio Los Silos.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 5:20 se tomó conocimiento de que una persona de la etnia aborigen había resultado gravemente herida. El joven fue trasladado al hospital local, donde ingresó sin signos vitales.

Minutos más tarde, personal de la División Investigaciones dio con un hombre de 36 años, identificado como R.I.C, domiciliado en el barrio El Olvido. El sospechoso caminaba por el barrio San Francisco con manchas de sangre en su ropa, el rostro y heridas visibles en brazo, frente, nariz y cabeza.

R.I.C fue llevado al hospital para recibir atención médica y allí, entre sus prendas, se halló un cuchillo de 15 centímetros de hoja de un solo filo, el cual fue secuestrado. En su declaración inicial, sostuvo que se encontraba cerca de la cancha del barrio Los Silos cuando González le pidió un cigarrillo y, ante su negativa, la víctima lo habría agredido con un objeto contundente. Según el detenido, en ese momento se defendió y luego abandonó el lugar.

En paralelo, efectivos de la Comisaría local realizaron un rastrillaje en la zona del hecho, donde secuestraron un hierro con manchas de sangre y una gorra, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía en turno.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo del comisario principal Mario Quiroga, jefe del Departamento de Investigaciones del Interior, y del comisario Jorge Toledo, jefe de Investigaciones de San Martín. Las diligencias continúan mientras la Justicia busca esclarecer los hechos.

