Paro en aeropuertos: 44 vuelos cancelados, 59 demorados y 10.500 pasajeros afectados

Aerolíneas Argentinas denunció ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que el gremio de controladores aéreos (ATEPSA) impidió la salida de 9 vuelos, de los cuales dos ya tenían todos sus pasajeros embarcados, mientras que otros habían iniciado el traslado de la terminal al avión, con sus equipajes despachados. Esto ocurrido solamente el viernes perjudicó a más de 800 personas, pero en total el paro del gremio ATEPSA ya afectó a más de 12 mil pasajeros, distribuidos en cerca de 100 vuelos.

El comunicado expresó: «Desde Aerolíneas Argentinas lamentamos estos inconvenientes ajenos a la empresa y reafirmamos nuestro compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta». La empresa indicó que, como consecuencia de la medida de fuerza dispuesta por el gremio de controladores aéreos (ATEPSA), en total, se cancelaron 44 vuelos, 59 fueron demorados y 10.500 pasajeros de cabotaje y regionales resultaron afectados.

En la etapa que fue desde las 13:00 a las 16:00, 28 vuelos fueron cancelados con una afectación de 3.100 pasajeros y 43 registraron demoras, afectando a 4.500 pasajeros. En la etapa etapa entre las 19:00 a las 22:00, se cancelaron 16 vuelos, afectando a 1.450 pasajeros y 16 vuelos fueron demorados perjudicando a 1.500 pasajeros.

Esto hace un total para toda la jornada, de 44 vuelos cancelados (4.550 pasajeros afectados) y 59 vuelos demorados (6.000 pasajeros perjudicados), lo que hace que más de 10.500 pasajeros de vuelos de cabotaje y regionales sufrieron las consecuencias de la medida de fuerza.

Otras empresas también reclamaron. LATAM informó que, debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina hasta el domingo 24 de agosto. Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, esta compañía está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa.

Las líneas denominadas «low cost» también lo sufrieron. JetSMART Airlines dijo que «implementaron todas las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto sobre los pasajeros, ofreciendo opciones de cambio de fecha sin costo adicional ni diferencia tarifaria para volar hasta el 14 de septiembre de 2025. La solicitud puede realizarse hasta el 31 de agosto de 2025 a través de «Administra tu vuelo» en el sitio web».

A su vez, Flybondi, indicó que, «ante las medidas de fuerza que lleva adelante ATEPSA afectan la operación en todos los aeropuertos del país y por ello cancelaron 10 vuelos, reprogramaron más de 35, sumando 7.000 pasajeros afectados y no se descartan demoras en el resto de la programación».

Las medidas de fuerza se repetirán el mismo esquema:

Domingo 24 de agosto: las retenciones se repiten en idénticos horarios.

Martes 26 de agosto: afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: la medida opera entre las 13 y las 16.

Sábado 30 de agosto: vuelven a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.

