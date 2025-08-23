Milei: «De acá a mitad del año que viene, la inflación va a ser solo una pesadilla que se terminó»

El presidente participó en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El presidente Javier Milei habló en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Evitó tocar la causa ANDIS y se refirió a la inflación, la pobreza y las tasas de interés. «De acá a mitad del año que viene, la inflación va a ser solo una pesadilla que se terminó», expresó .

«Ya llevamos cinco trimestres con la economía expandiéndose. Hemos llegado al nivel máximo que teníamos en el 2011 y estamos en el pico de consumo», afirmó el mandatario. «Seis millones de personas que no comían ahora sí lo están haciendo», indicó.

Al hablar del «riesgo kuka», señaló: «Del otro lado están los sodomitas del capital, por eso sube la tasa de interés». «Pasando el proceso electoral va a haber un desplome de la tasa de interés», dijo.

«La tasa de caución no es la tasa relevante para la economía. Las tasas relevantes son las que son más largas y tampoco subieron tanto. Frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte», sostuvo.

«El futuro de los argentinos está en manos de los argentinos», manifestó. «Si la sociedad elige suicidarse, elige suicidarse; pero también pueden elegir abrazar las ideas de la libertad», añadió.

