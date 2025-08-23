El clásico rosarino atrae las miradas del fútbol y suma 600 policías para custodiarlo

No importa el día, la hora, ni el lugar donde se juegue. El clásico rosarino tiene 120 años de una historia llena de capítulo memorables, con enormes alegrías ocasionales y también durísimas tristezas momentáneas, repartidas y mezcladas entre «canallas» y «leprosos». Este sábado en el Estadio «Gigante de Arroyito» se enfrentarán Rosario Central vs. Newell»s por la sexta fecha del Torneo Clausura.

Por la enorme expectativa, las puertas del estadio se abrirán tres horas antes del duelo y casi 600 efectivos policiales estarán afectados al dispositivo de seguridad en toda la ciudad. Se anticipa que el gobierno de Santa Fe seguirá de cerca la situación, ante lo ocurrido hace solo dos días en cancha de Independiente en Avellaneda, Buenos Aires, por todo lo que mueve el mundo «barra brava» y sabiendo la caliente rivalidad entre los que hoy se verán las caras.

En el plano meramente deportivo, Rosario Central y Newell´s jugarán el clásico rosarino, en duelo interzonal por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, desde las 17:30. Se trata ni más ni menos que de una de las rivalidades más calientes del fútbol argentino, en el cual el «Canalla» buscará dar una fiesta, mientras que la «Lepra» intentará lograr el golpe y apagar toda la previa azul y amarilla.

Rosario Central llega al partido siendo uno de los pocos equipos invictos del campeonato, más precisamente con una victoria y cuatro empates, tres en fila luego del 1-1 frente a Deportivo Riestra. Los comandados por Ariel Holan se sitúan quintos en la Zona B con siete unidades, a cuatro del líder River y en lo más alto de la tabla anual. Newell’s quiere volver a la victoria justo ante su archirrival, ya que la estadística en el presente torneo dice que una derrota y los actuales tres empates consecutivos, siendo el 1-1 con Defensa y Justicia lo más reciente, lo acompañan. En la Zona A, los liderados por Cristian Fabbiani van décimos con seis puntos, a uno de acceder a las instancias clasificatorias.

El último clásico se jugó el 16 de febrero de 2025. Allí, Rosario Central ganó 2-1 de visitante, con goles de Gaspar Duarte, Campaz y el descuento de Banega. En el historial entre Rosario Central y Newell’s, se enfrentaron 279 veces a nivel oficial (se toman en cuenta los duelos internacionales), con 97 triunfos para Central contra 77 de Newell’s y se dieron 103 empates. A nivel nacional, fueron 196 cruces con 65 victorias del «Canalla», 50 de parte de la «Lepra» y completan 79 empates.

