El Centro de Monitoreo Municipal aportó pruebas claves en dos hechos delictivos

En tiempo real y mediante videovigilancia, las autoridades lograron identificar a los sospechosos y asegurar pruebas clave.

La Subsecretaría de Monitoreo y Prevención informó que, durante los últimos días, el Centro de Monitoreo Municipal colaboró activamente en el esclarecimiento de distintos hechos delictivos ocurridos en la ciudad, aportando material fílmico y actuando en tiempo real junto a las fuerzas de seguridad.

El domingo 17 de agosto, alrededor de las 23:30 horas, en la intersección de calles 16 y 1 del centro de la ciudad, dos ciudadanos fueron sorprendidos en una plaza por dos sujetos que, mediante amenazas con arma de fuego, intentaron sustraerles la motocicleta.

De inmediato, se iniciaron tareas investigativas a cargo de la División Investigaciones Complejas Interior, con intervención de la Fiscalía N.º 3.

El Centro de Monitoreo Municipal brindó colaboración mediante el análisis y aporte de material fílmico, lo que permitió observar y reconocer a los autores. Con estas pruebas y medios tecnológicos, se avanzó en la causa.

El miércoles 20 de agosto, tras medidas judiciales, se concretaron allanamientos simultáneos con resultados positivos: se secuestró una motocicleta, prendas de vestir y otros elementos de interés para la investigación.

El jueves 21 de agosto, a las 04:12 horas, durante tareas habituales de videovigilancia, el Centro de Monitoreo detectó a un masculino ingresar a un domicilio y retirarse portando un par de zapatillas.

De inmediato, se dio aviso a personal del 911 y al personal de Prevención, informando en tiempo real las características del sujeto. La unidad de Prevención arribó primero al lugar, logrando interceptar al individuo y solicitar apoyo policial.

Al arribo del móvil policial, el masculino fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, junto con el secuestro de las zapatillas sustraídas.

Estos procedimientos reflejan la efectividad del trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo Municipal, la División Investigaciones Complejas y la Policía, garantizando respuestas rápidas y aportando pruebas fundamentales para el esclarecimiento de hechos delictivos en la ciudad.

