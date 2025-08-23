Di María la clavó en el ángulo y Rosario Central le ganó 1 a 0 a Newell’s

El clásico rosarino volvió a quedar en manos «canallas» con un gol del campeón del mundo. La diferencia en el historial se alargó a 21 partidos.

Luego de 18 años, Ángel Di María volvió a jugar con clásico rosarino con la camiseta de Rosario Central, y con un golazo de tiro libre le dio la victoria a su equipo, por 1 a 0 sobre Newell’s. En un partido trabado y con poco juego como suelen ser los encuentros entre ambos equipos, a 8 minutos del final el «Fideo» sacó una joya del barro y la clavó en el ángulo, dejando sin nada que hacer al arquero visitante, Juan Espínola.

Así, el «Canalla» mantiene su racha de invicto ante la «Lepra», que ganó por última vez el clásico en 2022: la diferencia en el historial se estira a 21 partidos a favor de Central.

Si bien fue un partido con pocas emociones, Central tuvo la iniciativa, ante un Newell’s que propuso poco y nada para tratar de ganarlo. En el segundo tiempo el desarrollo se emparejó, pero cerca del final todo parecía indicar que todo volvería a quedar en empate. Sin embargo llegó el golazo de Di María para darle el triunfo al Canalla.

Este gol no solo significó tres puntos vitales para Central en la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, sino que también marcó un hito en la historia del club. Di María se convirtió en el primer campeón del mundo en disputar un clásico rosarino con la camiseta de Rosario Central, tras su regreso al club donde inició su carrera futbolística.

Con esta victoria, el equipo de Ariel Holan quedó como escolta de River y San Lorenzo con 10 puntos en el grupo B del Torneo Clausura.

