Corrientes: rescatan a cinco trabajadores víctimas de explotación laboral

Los trabajadores eran sometidos a condiciones extremas: no tenían agua, luz ni transporte. La investigación duró más de un año. El operativo incluyó dos allanamientos en Mercedes y la capital de Corrientes, con secuestro de armas, municiones y documentación clave.

Cinco trabajadores fueron rescatados en la provincia de Corrientes tras ser sometidos a condiciones de explotación laboral en un establecimiento rural de Mercedes. La Prefectura Naval Argentina llevó a cabo dos allanamientos, en los que también se incautaron armas, municiones, dispositivos electrónicos y documentación clave, con un valor total que supera los 4 millones de pesos.

La investigación, que se extendió por más de un año, detectó que los empleados carecían de agua potable, electricidad, señal telefónica, transporte y elementos básicos de seguridad.

El operativo se realizó bajo la supervisión del Juzgado Federal de Paso de los Libres, con intervención de la Fiscalía Federal, y alcanzó además un domicilio en la capital provincial.

Las víctimas recibieron asistencia de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. La propietaria de la estancia fue notificada y citada a una audiencia indagatoria.

Comentarios