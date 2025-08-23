Capturaron a un hombre buscado por lesiones en Sáenz Peña

Junto al hombre buscado fue detenida su pareja.

Un hombre que tenía un pedido de aprehensión vigente por lesiones leves agravadas fue detenido este jueves en Sáenz Peña junto a su pareja. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Segunda tras la intervención policial.

El operativo fue realizado por personal de la División Patrulla Preventiva en el barrio Arce, en el marco de las recorridas preventivas desplegadas por el Departamento 911. Los detenidos fueron identificados como C. C. A., de 34 años, y A. J. C., de 19 años, ambos domiciliados en el mismo barrio.

Al consultar el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), se confirmó que sobre el hombre pesaba un pedido de aprehensión emitido el 19 de agosto de 2025 por el Juzgado Correccional de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Enrique Verbeek, por una causa de lesiones leves agravadas.

Tras la captura, los detenidos fueron llevados a la División Medicina Legal y posteriormente a la Comisaría Segunda, donde quedaron a disposición de la Justicia y se completaron los trámites legales correspondientes.

