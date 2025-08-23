Apareció una comadreja en una vivienda y sorprendió a los vecinos

23 agosto, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Efectivos policiales y Bomberos Voluntarios actuaron rápidamente para rescatar al animal, que será reubicado en su hábitat natural.

Este sábado, alrededor de las 13, vecinos de la calle San Lorenzo al 1000, aproximadamente, se llevaron una sorpresa cuando detectaron la presencia de lo que creían era un roedor merodeando por la zona.

Ante el temor de que pudiera representar algún riesgo, dieron aviso al 911.

 

Al lugar acudieron agentes de la Comisaría Tercera de Resistencia que constataron que se trataba de una comadreja zarigüeya, un pequeño mamífero silvestre, nativo de la región y completamente inofensivo.

 

Para garantizar un manejo seguro del animal, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios de Zona Sur, quienes se encargaron de capturarlo sin causar daño, con el objetivo de reubicarlo en un entorno natural apropiado.

Comentarios

Te Puede Interesar

14 de marzo: Día Mundial de la Endometriosis

[...]

Milei acusó a Villarruel de provocar una corrida y «trabajar para voltear al Gobierno»

[...]

SAENZ PEÑA:La Municipalidad bajó un enorme cartel, perteneciente al Partido Justicialista que estaba soldado en los mástiles de acceso a la ciudad.

[...]