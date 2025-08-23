Anuncio para estatales: ¿Cuándo cobran los activos y los jubilados?

El Gobierno provincial ratificó el cronograma de pagos para los salarios correspondientes al mes de agosto.

El Gobierno del Chaco detalló el pasado viernes, el cronograma de pagos para jubilados, pensionados y trabajadores activos de la administración pública provincial.

De esta manera, los empleados de los tres poderes del Estado ya tienen en claro cuándo contarán con sus salarios correspondientes al mes de agosto.

Así, jubilados y pensionados tendrán habilitados sus haberes desde las 21, del lunes 1 de septiembre, en los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Al día siguiente, quien asi lo prefiriese, podrá retirar los fondos por ventanilla.

Por su parte los trabajadores activos tendrán acreditados sus sueldos el martes 2 de septiembre, desde las 21 en los cajeros automáticos, pudiendo asimismo, retirar sumas en efectivo por ventanillas, desde el día posterior.

En ese contexto, desde el Gobierno señalaron que se continúa cumpliendo «en tiempo y forma» con los compromisos salariales asumidos con empleados y jubilados de la provincia.

Comentarios