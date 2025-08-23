Alerta en Sáenz Peña por el aumento de menores en conflicto con la ley y adicciones

La jueza Fany Ojeda Machuca, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 3 de Sáenz Peña, expresó su preocupación por el aumento de casos de menores involucrados en hechos delictivos y con problemas de consumo problemático. Señaló que el juzgado se encuentra de turno permanente desde hace seis meses y que en ese período se evidenció «el gran número de causas que ingresan, atravesadas por cuestiones de consumo».

Según detalló, los expedientes incluyen desde situaciones de violencia de género e intrafamiliar hasta actuaciones policiales donde adolescentes resultan autores de delitos. «La cantidad de causas vinculadas al consumo problemático es alarmante. No podemos abordarlo solo desde el juzgado, necesitamos la articulación con salud, lo social y otros organismos como la UPI», remarcó.

Ante esta realidad, el juzgado articula acciones con distintos equipos interdisciplinarios para un abordaje integral. Ojeda Machuca advirtió que se han detectado incluso casos de niños de apenas 10 y 11 años con consumos iniciales, lo que calificó como «gravísimo». En estos casos, se deriva a los jóvenes y sus familias a centros especializados, donde reciben asistencia de psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales.

La magistrada destacó el trabajo conjunto con la secretaria del Órgano de Revisión de Salud Mental, Karina Sforza, y con la coordinadora del Centro de Consumos Problemáticos, Mariana Ibáñez, además de Gisel Barrientos, secretario Multifuero del mismo juzgado. El objetivo es generar respuestas más efectivas mediante intervenciones interdisciplinarias que incluyan atención médica y acompañamiento social.

«Es todo un sistema el que se activa. Se busca acompañar a la familia y al adolescente, brindar asesoramiento y encontrar estrategias para abordar una problemática que atraviesa edades y sectores sociales», subrayó la jueza, quien reafirmó el compromiso de la Justicia de trabajar con una mirada integral e intersectorial frente a un problema que atraviesa a toda la sociedad.

