SÁENZ PEÑA: DETIENEN A UNA PAREJA Y EL HOMBRE TENÍA PEDIDO DE DETENCIÓN

Este viernes, alrededor de las 10:20 horas, efectivos de la División Patrulla Preventiva, en recorrida prevencional por el Barrio Arce, procedieron a la conducción de una pareja.

Los demorados fueron identificados como:

C. C. A., de 34 años, domiciliado en calle 50 entre 1 y 3, B° Arce.

A. J. C., de 19 años, soltera, domiciliada en calle 50 entre 5 y 7, B° Arce.

Al consultar el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), se constató que sobre el masculino pesaba un pedido de Aprehensión/Detención con fecha 19-08-2025, en una causa por “Lesiones leves agravadas”, a disposición del Juzgado Correccional de Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Enrique Verbeek.

La intervención quedó a cargo de la Comisaría Segunda, previo paso por la División Medicina Legal.

