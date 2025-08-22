Robos con inhibidores de señal: detuvieron a un hombre en Resistencia

En medio de la ola de delitos en los que los delincuentes utilizan inhibidores de señal de vehículos, personal policial inició una investigación por la que, este viernes, detuvieron a un hombre de 44 años.

El hecho ocurrió cerca de las 12, luego de diversos operativos de personal de la División de Delitos contra la Propiedad. Como resultado, en el cruce de la avenida Hernandarias y calle García Merou, demoraron a un hombre de 44 años identificado como C.H.A., que en su poder tenía una radio portátil negra, con cargador.

El caso fue informado a la Fiscalía de Investigación Penal, que ordenó el secuestro del aparato y se notifique del arresto al sujeto. Por su parte, continúan las diligencias para determinar otros hechos vinculados a esta modalidad.

EL ÚLTIMO CASO

El pasado domingo al mediodía, un hombre fue captado por las cámaras de seguridad en la intersección de la avenida Wilde y Catamarca utilizando un inhibidor de señal para robar objetos de una camioneta estacionada. Las grabaciones también mostraron que, momentos antes, el hombre merodeaba la zona a bordo de una motocicleta.

A partir de este caso, la Policía inició una investigación de oficio para dar con el paradero del delincuente.

