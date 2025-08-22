Presidencia Roca: secuestraron 150 brezas de cigarrillos tras una persecución

En un operativo conjunto entre la Policía del Chaco y Gendarmería Nacional, se secuestraron 150 brezas de cigarrillos en la localidad de Presidencia Roca, luego de una persecución registrada en la madrugada de este viernes.

El procedimiento se inició en la zona de Colonia Campo Sabina, a unos 40 kilómetros del casco urbano, cuando personal de Gendarmería realizaba el seguimiento de una camioneta negra, doble cabina, que circulaba a gran velocidad hacia la Ruta N° 3 en dirección a Pampa del Indio. Con apoyo de la comisaría local, los agentes iniciaron una persecución controlada.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo lograron escapar pero arrojaron varios bultos al costado del camino. Al ser revisados, los efectivos contabilizaron 150 brezas de cigarrillos marca «Rodeo», que fueron secuestradas y puestas a disposición de la Aduana de Barranqueras.

Las fuerzas de seguridad continúan con las tareas investigativas para dar con el rodado involucrado y los responsables del hecho.

Comentarios