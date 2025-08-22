Polémica: José Mayans afirmó que «no le alcanza» el sueldo como senador

El senador nacional por Formosa y jefe del interbloque kirchnerista, José Mayans, generó controversia al declarar públicamente que su sueldo no le alcanza. «Hace un año que me están diciendo que voy a ganar 9 o 10 millones de pesos, voy a revisar mi cuenta y veo que ni siquiera alcanza la mitad», sostuvo el legislador, en medio de un debate sensible sobre las remuneraciones de la política.

Actualmente, los senadores perciben entre 9 y 9,5 millones de pesos en bruto, de acuerdo a si renunciaron o no al último incremento otorgado en junio. Con la actualización paritaria de los trabajadores del Congreso, el piso salarial se trasladará automáticamente a las dietas de los legisladores, lo que llevará los haberes brutos a $ 10.216.000 a partir de noviembre. La suba se aplicará mediante el aumento del valor del módulo, que pasará a $ 2.554,84.

En abril, casi la mitad de los senadores había firmado una nota dirigida a la vicepresidente Victoria Villarruel para desistir del incremento, luego de que ella dictara un decreto que habilitaba a cada legislador a «adecuar o no, total o parcialmente sus respectivas dietas».

En el caso de los senadores chaqueños, solo Víctor Zimmermann renunció a la suba. Dentro del bloque de Mayans, solo Fernando Rejal tomó la misma decisión, mientras que Alicia Kirchner quedó exceptuada por percibir su jubilación. El resto de los 32 integrantes mantuvo el incremento.

Comentarios