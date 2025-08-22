Milei dilata los plazos y vetaría en septiembre la ley que coparticipa los ATN

El presidente Javier Milei esperará hasta el último día hábil para rechazar la ley que establece la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores opositores y aliados. La norma busca regularizar el envío de fondos hacia las provincias y limitar la discrecionalidad del Gobierno nacional, pero en la Casa Rosada ya definieron que será vetada.

Según informaron en medios nacionales, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, demorará hasta el 4 de septiembre el envío de la ley al Ejecutivo. A partir de allí, Milei utilizará los diez días hábiles que le otorga la Constitución para firmar el veto, por lo que la medida se oficializará en el Boletín Oficial en la semana del 19 de septiembre. El Gobierno busca que la disputa no impacte en la agenda política inmediata y que la publicación coincida con la campaña rumbo a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El oficialismo considera que podrá sostener el rechazo en Diputados, ya que la ley fue aprobada con 143 votos afirmativos y 90 negativos, cifra que garantiza blindar los vetos presidenciales. Además, Milei cuenta con el respaldo de legisladores alineados a gobernadores con los que mantiene acuerdos electorales, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La estrategia de dilatar los tiempos administrativos también se aplicará con otros proyectos: el financiamiento universitario y el aumento de los fondos destinados al Hospital Garrahan. En Balcarce 50, en tanto, no descartan vetar la iniciativa que propone modificar el huso horario y pasar de UTC -3 a UTC -4, que ya cuenta con media sanción en el Congreso, aunque reconocen que no es una de las «principales preocupaciones» del oficialismo.

